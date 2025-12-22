Πέθανε ο πρώην πρόεδρος της κοινότητας Πετρόπορου Θωμά Ράκος

Θλίψη προκάλεσε στην τοπική κοινωνία του Πετροπόρου η είδηση του θανάτου του Θωμά Ράκου του Δημητρίου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 89 ετών, από παθολογικά αίτια.

Ο εκλιπών υπήρξε πρώην Πρόεδρος της Κοινότητας Πετροπόρου, υπηρετώντας τον τόπο του με ήθος και αίσθημα ευθύνης για δύο τετραετίες, αφήνοντας το δικό του αποτύπωμα στα κοινά του χωριού

Η νεκρώσιμος ακολουθία θα τελεστεί τη Δευτέρα, στις 15:30, στον Ιερό Ναό Αγίων Αναργύρων Πετροπόρου, ενώ η σορός θα φτάσει στον Ιερό ναό στοσ 15:00, όπου συγγενείς, φίλοι και συγχωριανοί θα πουν το τελευταίο αντίο.

αφήνει πίσω του τα τέκνα του: Κρυσταλία Ράκου & Νικόλαος Κεχαγιάς, Βαρβάρα Ράκου και Κοσμάς Νικολός, Θάλεια Ράκου & Δημήτριος Αποστόλου, Χριστίνα Ράκου & Δημήτριος Ντάκος και Δημήτριος & Κατερίνα Ράκου, 13 εγγόνια, 6 δισέγγονα, καθώς και λοιπούς συγγενείς.

Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών ΓΕΡΟΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ-ΤΖΕΛΗΣ τηλ. 698 4718 789.

