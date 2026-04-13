Πέθανε ο πρώην Εφοριακός Στέφανος Καραμπιζιώτης

Τον πολυαγαπημένο μας σύζυγο, πατέρα, παππού, αδελφό και θείο
ΣΤΕΦΑΝΟ ΓΕΩΡ. ΚΑΡΑΜΠΙΖΙΩΤΗ
ΣΥΝΤ/ΧΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΕΦΟΡΙΑΣ
Θανόντα κηδεύουμε την Τρίτη 14 – 4 – 2026 και ώρα 11.30π.μ., στον Ιερό Ναό Ζωοδόχου Πηγής Σαραγιών Τρικάλων.
Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά του.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ Ευρυδίκη Καραμπιζιώτη
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Στεφανία Καραμπιζιώτη και Χάρης Νταής
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ Κωνσταντίνος, Ευρυδίκη
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Σημ. 1) Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Ζωοδόχου Πηγής Σαραγιών Τρικάλων, την Τρίτη 14 – 4 – 2026 και ώρα 11.00π.μ..
2) Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα κοινωνικών εκδηλώσεων του Ιερού Ναού Ζωοδόχου Πηγής Σαραγίων Τρικάλων.
Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών « Παναγιώτου » .