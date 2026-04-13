Πέθανε ο πρώην Εφοριακός Στέφανος Καραμπιζιώτης

Τον πολυαγαπημένο μας σύζυγο, πατέρα, παππού, αδελφό και θείο

ΣΤΕΦΑΝΟ ΓΕΩΡ. ΚΑΡΑΜΠΙΖΙΩΤΗ

ΣΥΝΤ/ΧΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΕΦΟΡΙΑΣ

Θανόντα κηδεύουμε την Τρίτη 14 – 4 – 2026 και ώρα 11.30π.μ., στον Ιερό Ναό Ζωοδόχου Πηγής Σαραγιών Τρικάλων.

Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά του.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ Ευρυδίκη Καραμπιζιώτη

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Στεφανία Καραμπιζιώτη και Χάρης Νταής

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ Κωνσταντίνος, Ευρυδίκη

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Σημ. 1) Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Ζωοδόχου Πηγής Σαραγιών Τρικάλων, την Τρίτη 14 – 4 – 2026 και ώρα 11.00π.μ..

2) Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα κοινωνικών εκδηλώσεων του Ιερού Ναού Ζωοδόχου Πηγής Σαραγίων Τρικάλων.

Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών « Παναγιώτου » .