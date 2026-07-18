Πέθανε ο Κωνσταντίνος Βερεντζιώτης

Τον πολυαγαπημένο μας σύζυγο, πατέρα , παππού , αδελφό και θείο
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΝΙΚ. ΒΕΡΕΝΤΖΙΩΤΗ
ΕΤΩΝ 83
Θανόντα κηδεύουμε την Κυριακή 19 – 7 – 2026 και ώρα 11.00π.μ., στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου Ράξας Τρικάλων.
Παρακαλούμε του συγγενείς και φίλους να προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά του.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ Ευαγγελία Βερεντζιώτη
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Νικόλαος Βερεντζιώτης και Βασιλική Οικονόμου
Γεωργία Βερεντζιώτη & Βασίλειος Κατσαρός
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ Κωνσταντίνος, Ευαγγελία, Αχιλλεία, Μαρίλια, Νικολίνα
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Σημ.1) Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου Ράξας Τρικάλων, την Κυριακή 19 – 7 – 2026 και ώρα 10.30π.μ..
2) Αντί στεφάνων, τα χρήματα να δοθούν για την ενίσχυση του Ιερού Ναού Αγίου Αθανασίου Ράξας Τρικάλων.