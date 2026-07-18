Πέθανε ο Κωνσταντίνος Βερεντζιώτης

Τον πολυαγαπημένο μας σύζυγο, πατέρα , παππού , αδελφό και θείο

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΝΙΚ. ΒΕΡΕΝΤΖΙΩΤΗ

ΕΤΩΝ 83

Θανόντα κηδεύουμε την Κυριακή 19 – 7 – 2026 και ώρα 11.00π.μ., στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου Ράξας Τρικάλων.

Παρακαλούμε του συγγενείς και φίλους να προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά του.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ Ευαγγελία Βερεντζιώτη

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Νικόλαος Βερεντζιώτης και Βασιλική Οικονόμου

Γεωργία Βερεντζιώτη & Βασίλειος Κατσαρός

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ Κωνσταντίνος, Ευαγγελία, Αχιλλεία, Μαρίλια, Νικολίνα

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Σημ.1) Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου Ράξας Τρικάλων, την Κυριακή 19 – 7 – 2026 και ώρα 10.30π.μ..

2) Αντί στεφάνων, τα χρήματα να δοθούν για την ενίσχυση του Ιερού Ναού Αγίου Αθανασίου Ράξας Τρικάλων.