Πέθανε ο Γεώργιος Καπετάνος

Τον πολυαγαπημένο μας πατέρα, αδερφό & παππού
ΓΕΩΡΓΙΟ ΚΑΠΕΤΑΝΟ
ΕΤΩΝ 82
Κηδεύουμε την ΤΡΙΤΗ 6 Ιανουαρίου 2026 & Ώρα: 3:30μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονος Ξηρόκαμπου Κρυοπηγής.
Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους όπως προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά του από την ΕΚΚΛΗΣΙΑ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:
Χριστίνα & Θεοφάνης
Θωμαϊτσα & Κωνσταντίνος
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ:
Αικατερίνη, Δημήτρης, Δημήτρης, Γιώργος
ΤΑ ΑΔΕΡΦΙΑ, ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΣΗΜ. Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΜΕΤΑΦΕΡΘΕΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΣΤΙΣ 6/1/2026 & ΩΡΑ: 3:00 μ.μ.