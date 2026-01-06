Πέθανε ο Γεώργιος Καπετάνος

Τον πολυαγαπημένο μας πατέρα, αδερφό & παππού

ΓΕΩΡΓΙΟ ΚΑΠΕΤΑΝΟ

ΕΤΩΝ 82

Κηδεύουμε την ΤΡΙΤΗ 6 Ιανουαρίου 2026 & Ώρα: 3:30μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονος Ξηρόκαμπου Κρυοπηγής.

Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους όπως προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά του από την ΕΚΚΛΗΣΙΑ.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:

Χριστίνα & Θεοφάνης

Θωμαϊτσα & Κωνσταντίνος

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ:

Αικατερίνη, Δημήτρης, Δημήτρης, Γιώργος

ΤΑ ΑΔΕΡΦΙΑ, ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΣΗΜ. Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΜΕΤΑΦΕΡΘΕΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΣΤΙΣ 6/1/2026 & ΩΡΑ: 3:00 μ.μ.