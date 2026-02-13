Πέθανε ο Αριστείδης Μούτσιος

Έφυγε από τη ζωή στα 55 του χρόνια ο Αριστείδης Μούτσιος. Κηδεύεται την Παρασκευή 13 – 2 – 2026 και ώρα 3.00μ.μ., στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Μαυρελίου Καλαμπάκας.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ Μαρία Μπόντια
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Νικόλαος Μούτσιος
Ιωάννης Μούτσιος
ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ Νικόλαος και Δήμητρα Μούτσιου
Κωνσταντίνος και Ευθυμία Μπόντια
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ Σούλα Μούτσιου – Χλωρού
Βάσω Μούτσιου και Γιάννης Ζιώγας
Γιάννης Μούτσιος
Νικόλαος Μπόντιας και Ελένη Γάλλου
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Σημ. 1) Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Μαυρελίου Καλαμπάκας, την Παρασκευή 13 – 2 – 2026 και ώρα 2.30μ.μ.
2) Ο καφές θα προσφερθεί στο καφενείο του Γεωργίου Παπαγεργίου
Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών « Παναγιώτου » .