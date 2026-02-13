Κηδείες

Πέθανε ο Αριστείδης Μούτσιος

Έφυγε από τη ζωή στα 55 του χρόνια ο Αριστείδης Μούτσιος. Κηδεύεται την Παρασκευή 13 – 2 – 2026 και ώρα 3.00μ.μ., στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Μαυρελίου Καλαμπάκας.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ Μαρία Μπόντια

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Νικόλαος Μούτσιος

                               Ιωάννης Μούτσιος



ΟΙ  ΓΟΝΕΙΣ            Νικόλαος και Δήμητρα Μούτσιου

                          Κωνσταντίνος και Ευθυμία Μπόντια

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ Σούλα Μούτσιου – Χλωρού

                               Βάσω Μούτσιου και Γιάννης Ζιώγας

                               Γιάννης Μούτσιος

                               Νικόλαος Μπόντιας και Ελένη Γάλλου

        ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ       ΟΙ  ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Σημ. 1) Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Μαυρελίου Καλαμπάκας, την Παρασκευή 13 – 2 – 2026 και ώρα 2.30μ.μ.

2) Ο καφές θα προσφερθεί στο καφενείο του Γεωργίου Παπαγεργίου

Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών « Παναγιώτου » .