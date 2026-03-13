Πέθανε ο Αντώνιος Μάμαλης

Τον Πολυαγαπημένο μας, Σύζυγο, Πατέρα, Παππού και Αδερφό

ΜΑΜΑΛΗ ΑΝΤΩΝΙΟ ΕΤΩΝ 69

Θανόντα κηδεύουμε το Σάββατο 14-03-2026 και ώρα 12:30μμ στον Ιερό Ναό Αγ.Αθανασίου Βαλτινού Τρικάλων. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να προσέλθουν και να συνοδεύσουν την εκφορά αυτού

Η ΣΥΖΥΓΟΣ

Αγγελική Μάμαλη

ΤΑ ΤΕΚΝΑ

Στεφανία Μάμαλη

Ηλίας Μάμαλης και Χρύσα Δράκου

Βαΐτσα Μάμαλη και Βασίλειος Κατσακιώρης

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ

Αντώνης, Κατερίνα, Μάριος

ΤΑ ΑΔΕΡΦΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΟΙ ΦΙΛΟΙ

1)Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΜΕΤΑΦΕΡΘΕΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ 14/03/2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 12:00

2)Ο ΚΑΦΕΣ ΘΑ ΔΟΘΕΙ ΣΤΟ ΚΑΦΕΝΕΙΟ ΤΟΥ ΜΑΜΑΛΗ