Πέθανε η Όλγα Χαραλαμπίδου

Την πολυαγαπημένη μας μητέρα, γιαγιά και θεία

ΟΛΓΑ ΔΗΜ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ

ΕΤΩΝ 90

Θανούσα κηδεύουμε την Δευτέρα 19 – 1 – 2026 και ώρα 1.00μ.μ., στον Ιερό Ναό Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου Φαρκαδόνας Τρικάλων.

Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά της.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

Αλέξανδρος Χαραλαμπίδης

Δημήτριος και Τατιάνα Χαραλαμπίδου

Αμέστ Αρουντιουνιαν και Θεόδωρος Καλλιάγρας

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Σημ. Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου Φαρκαδόνας, την Δευτέρα 19 – 1 – 2026 και ώρα 12.30μ.μ..

Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών « Παναγιώτου » .