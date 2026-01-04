Πέθανε η συνταξιούχος φαρμακοποιός Νίτσα Μπέλλου

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών η συνταξιούχος φαρμακοποιός Νίτσα Μπέλλου

Την πολυαγαπημένη μας μητέρα, γιαγιά, αδελφή και θεία

ΝΙΤΣΑ ΧΡ. ΜΠΕΛΛΟΥ

ΣΥΝΤ/ΧΟ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟ

ΕΤΩΝ 87

Θανούσα κηδεύουμε την Δευτέρα 5 – 1 – 2026 και ώρα 11.30π.μ. , στον Ιερό Ναό Παναγίας Επισκέψεως Τρικάλων.

Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά της.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Μαρία Μπέλλου και Γιώργος Αθάνατος

Γιώργος Μπέλλος και Ευαγγελία Καραμίντζιου

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ Φώτης, Εύη και Θανάσης, Χρήστος

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Σημ. 1) Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Παναγίας Επισκέψεως Τρικάλων, την Δευτέρα 5 – 1 – 2026 και ώρα 11.00π.μ..

2) Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα κοινωνικών εκδηλώσεων του Α΄ Νεκροταφείου Τρικάλων.

Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών « Παναγιώτου » .