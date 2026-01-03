Πέθανε η συνταξιούχος εκπαιδευτικός Αγορίτσα ( Ρούλα ) Γουλιώτη

Σε ηλικία 62 ετών έφυγε από τη ζωή η συν/χος εκπαιδευτικός Αγορίτσα ( Ρούλα ) Γουλιώτη.

Κηδεύεται την Κυριακή 4 Ιανουαρίου 2026 και ώρα 12:00 μ.μ. στον Ιερό Ναό Αγίου Χριστοφόρου Λυγαριάς Τρικάλων.

Αφήνει πίσω της το σύζυγό της Βασίλειο Τζιορτζιώτη, τα παιδιά τους Κων/νο – Μάγδα, Σωτήρη – Έλενα, την πεθερά Βάια Τζιορτζιώτη, τα αδέλφια Ευαγγελία – Κων/νο Μαγγίνα, Αναστασία -Παναγιώτη Ρούπα, τα εγγόνια Βασίλειο – Αβάπτιστο, ανίψια και λοιπούς συγγενείς.

Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό στις 4/1/26 και ώρα 11:00 π.μ.

Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα του Ιερού Ναού.