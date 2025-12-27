Πέθανε η Σοφία Αραπογιάννη

Την πολυαγαπημένη μας σύζυγο, μητέρα, γιαγιά, αδελφή και θεία
ΣΟΦΙΑ ΓΕΩΡ. ΑΡΑΠΟΓΙΑΝΝΗ ΕΤΩΝ 60
Θανούσα κηδεύουμε την Κυριακή 28 – 12 – 2025 και ώρα
11.30π.μ., στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου Αγίας Μονής
Τρικάλων.
Παρακαλούμε του συγγενείς και φίλους να προσέλθουν και
συνοδεύσουν την εκφορά της.
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ Κωνσταντίνος Γρατσάνης
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Ευτυχία Γρατσάνη & Γεώργιος
Μακροδημήτρης
Αθηνά Γρατσάνη & Δημήτριος Γκιούλης
Αλέξανδρος Γρατσάνης
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Σημ. 1) Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου
Αγίας Μονής Τρικάλων, την Κυριακή 28 – 12 – 2025 και ώρα
11.00π.μ..
2) Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα κοινωνικών εκδηλώσεων του
Ιερού Ναού Αγίου Αθανασίου Αγίας Μονής Τρικάλων.
Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών « Παναγιώτου » .