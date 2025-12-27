Πέθανε η Σοφία Αραπογιάννη

Την πολυαγαπημένη μας σύζυγο, μητέρα, γιαγιά, αδελφή και θεία

ΣΟΦΙΑ ΓΕΩΡ. ΑΡΑΠΟΓΙΑΝΝΗ ΕΤΩΝ 60

Θανούσα κηδεύουμε την Κυριακή 28 – 12 – 2025 και ώρα

11.30π.μ., στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου Αγίας Μονής

Τρικάλων.

Παρακαλούμε του συγγενείς και φίλους να προσέλθουν και

συνοδεύσουν την εκφορά της.

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ Κωνσταντίνος Γρατσάνης

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Ευτυχία Γρατσάνη & Γεώργιος

Μακροδημήτρης

Αθηνά Γρατσάνη & Δημήτριος Γκιούλης

Αλέξανδρος Γρατσάνης

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Σημ. 1) Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου

Αγίας Μονής Τρικάλων, την Κυριακή 28 – 12 – 2025 και ώρα

11.00π.μ..

2) Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα κοινωνικών εκδηλώσεων του

Ιερού Ναού Αγίου Αθανασίου Αγίας Μονής Τρικάλων.

Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών « Παναγιώτου » .