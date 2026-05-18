Πέθανε η Μαρίνα Κανάτα

Την πολυαγαπημένη μας μητέρα, γιαγιά, αδελφή και θεία

ΜΑΡΙΝΑ ΙΩΑΝ. ΚΑΝΑΤΑ

ΕΤΩΝ 86

Θανούσα κηδεύουμε την Τρίτη 19 – 5 – 2026 και ώρα 12η μεσημβρινή, στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου Θεόπετρας Καλαμπάκας.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Ευάγγελος Κανάτας και Αγγελική Μπούμπα, Ζωή Κανάτα και Αθανάσιος Γαρδίκας, Αθανασία Κανάτα και Δημήτριος Μπαμπούρης

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Ευαγγελία & Βασίλειος, Σταυρούλα & Δημήτριος, Ιωάννης, Βασίλειος, Χρήστος – Νεκτάριος, Μαρίνα

Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου Θεόπετρας Καλαμπάκας, την Τρίτη 19 – 5 – 2026 και ώρα 11.30π.μ..

Ο καφές θα προσφερθεί στην αίθουσα κοινωνικών εκδηλώσεων του Ιερού Ναού Αγίου Αθανασίου Θεόπετρας.

Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Παναγιώτου».