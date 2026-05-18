Πέθανε η Μαρίνα Κανάτα

Την πολυαγαπημένη μας μητέρα, γιαγιά, αδελφή και θεία
ΜΑΡΙΝΑ ΙΩΑΝ. ΚΑΝΑΤΑ
ΕΤΩΝ 86
Θανούσα κηδεύουμε την Τρίτη 19 – 5 – 2026 και ώρα 12η μεσημβρινή, στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου Θεόπετρας Καλαμπάκας.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Ευάγγελος Κανάτας και Αγγελική Μπούμπα, Ζωή Κανάτα και Αθανάσιος Γαρδίκας, Αθανασία Κανάτα και Δημήτριος Μπαμπούρης
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Ευαγγελία & Βασίλειος, Σταυρούλα & Δημήτριος, Ιωάννης, Βασίλειος, Χρήστος – Νεκτάριος, Μαρίνα
Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου Θεόπετρας Καλαμπάκας, την Τρίτη 19 – 5 – 2026 και ώρα 11.30π.μ..
Ο καφές θα προσφερθεί στην αίθουσα κοινωνικών εκδηλώσεων του Ιερού Ναού Αγίου Αθανασίου Θεόπετρας.
Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Παναγιώτου».