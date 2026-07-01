Πέθανε η Ιωάννα Τσιαφογιάννη

Την πολυαγαπημένη μας μητέρα, γιαγιά και θεία

ΙΩΑΝΝΑ ΑΘ. ΤΣΙΑΦΟΓΙΑΝΝΗ

ΕΤΩΝ 86

Θανούσα κηδεύουμε την Πέμπτη 2 – 7 – 2026 και ώρα 12.30 μ.μ., στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Κρανέας Γρεβενών.

Ο ΓΙΟΣ: Γεώργιος Τσιαφογιάννης

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Ιωάννα, Μαρία, Ιωάννα, Αθανάσιος, Απόστολος

Η ΔΙΣΕΓΓΟΝΗ: Φωτεινή – Μαρίνα

Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Κρανέας Γρεβενών, την Πέμπτη 2 – 7 – 2026 και ώρα 12η μεσημβρινή.

Ο καφές θα προσφερθεί στο κατάστημα οι Μπάλτσες στην Κρανέα Γρεβενών.

Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Παναγιώτου».