Πέθανε η Ιωάννα Τσιαφογιάννη

Την πολυαγαπημένη μας μητέρα, γιαγιά και θεία
ΙΩΑΝΝΑ ΑΘ. ΤΣΙΑΦΟΓΙΑΝΝΗ
ΕΤΩΝ 86
Θανούσα κηδεύουμε την Πέμπτη 2 – 7 – 2026 και ώρα 12.30 μ.μ., στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Κρανέας Γρεβενών.
Ο ΓΙΟΣ: Γεώργιος Τσιαφογιάννης
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Ιωάννα, Μαρία, Ιωάννα, Αθανάσιος, Απόστολος
Η ΔΙΣΕΓΓΟΝΗ: Φωτεινή – Μαρίνα
Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Κρανέας Γρεβενών, την Πέμπτη 2 – 7 – 2026 και ώρα 12η μεσημβρινή.
Ο καφές θα προσφερθεί στο κατάστημα οι Μπάλτσες στην Κρανέα Γρεβενών.
Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Παναγιώτου».