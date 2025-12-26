Πέθανε η Βασιλική Κούκια

Την πολυαγαπημένη μας μητέρα, γιαγιά και θεία

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΕΥΑΓΓ. ΚΟΥΚΙΑ ΕΤΩΝ 85

Θανούσα κηδεύουμε το Σάββατο 27 – 12 – 2025 και ώρα

10.00π.μ., στον Ιερό Ναό Ζωοδόχου Πηγής Σαραγίων

Τρικάλων.

Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να προσέλθουν και

συνοδεύσουν την εκφορά της.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Γιάννης Κούκιας

Ματίνα Κούκια

Γαβριέλα Κούκια και Κώστας Τζιμόπουλος

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ Βάσια, Εβίτα, Σωτήρης και Θάλεια,

Νάσια & Νίκος, Στέφανος, Βαγγέλης

ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Σημ. 1) Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Ζωοδόχου

Πηγής Σαραγίων Τρικάλων, το Σάββατο 27 – 12 – 2025 και

ώρα 9.30π.μ..

2) Ο καφές θα προσφερθεί στην αίθουσα κοινωνικών

εκδηλώσεων του Ιερού Ναού Ζωοδόχου Πηγής Σαραγίων

Τρικάλων.

Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών « Παναγιώτου » .