Πέθανε η Βασιλική Γκανάτσιου

Την πολυαγαπημένη μας συζύγου, μητέρα, γιαγιά, αδελφή και θεία

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΝΙΚ. ΓΚΑΝΑΤΣΙΟΥ

ΕΤΩΝ 89

Θανούσα κηδεύουμε την Κυριακή 31 – 5 – 2026 και ώρα 6.00 μ.μ., στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Κρηνίτσας Τρικάλων.

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ Νικόλαος Γκανάτσιος

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Χρήστος Γκανάτσιος και Αικατερίνη Τσιάκα, Γεώργιος Γκανάτσιος

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ Νικόλαος, Παναγιώτης, Αρχιμανδρίτης Δανιήλ

Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Κρηνίτσας, την Κυριακή 31 – 5 – 2026 και ώρα 5.30μ.μ..

Παράκληση της οικογενείας αντί στεφάνων τα χρήματα να προσφερθούν, στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Κρηνίτσας Τρικάλων.

Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Παναγιώτου».