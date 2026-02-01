Κηδεύεται σήμερα Κυριακή η Μαρία Μηνά

Την πολυαγαπημένη μας σύζυγο, μητέρα, γιαγιά, αδελφή και θεία
ΜΑΡΙΑ ΧΡ. ΜΗΝΑ
ΕΤΩΝ 92
Θανούσα κηδεύουμε την Κυριακή 1 – 2 – 2026 και ώρα 12η μεσημβρινή, στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Πύργου Τρικάλων.
Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά της.
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ Χρήστος Μηνάς
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Ευθύμιος Μηνάς και Ευφροσύνη Πράπα
Ζωή Μηνά και Παναγιώτης Κοθράς
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ Παντελής & Μελίνα, Χρήστος και Νάντια,
Μαρία & Νίκος, Κωνσταντίνος & Δήμητρα,
Παναγιώτα & Νίκος
ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Σημ. Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Πύργου Τρικάλων, την Κυριακή 1 – 2 – 2026 και ώρα 11.30π.μ..
Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών « Παναγιώτου » .