Κηδεύεται σήμερα Κυριακή η Μαρία Μηνά

Την πολυαγαπημένη μας σύζυγο, μητέρα, γιαγιά, αδελφή και θεία

ΜΑΡΙΑ ΧΡ. ΜΗΝΑ

ΕΤΩΝ 92

Θανούσα κηδεύουμε την Κυριακή 1 – 2 – 2026 και ώρα 12η μεσημβρινή, στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Πύργου Τρικάλων.

Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά της.

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ Χρήστος Μηνάς

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Ευθύμιος Μηνάς και Ευφροσύνη Πράπα

Ζωή Μηνά και Παναγιώτης Κοθράς

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ Παντελής & Μελίνα, Χρήστος και Νάντια,

Μαρία & Νίκος, Κωνσταντίνος & Δήμητρα,

Παναγιώτα & Νίκος

ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Σημ. Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Πύργου Τρικάλων, την Κυριακή 1 – 2 – 2026 και ώρα 11.30π.μ..

Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών « Παναγιώτου » .