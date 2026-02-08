Κηδεύεται ο συνταξιούχος έμπορος Νικόλαος Μόκιας

Έφυγε από τη ζωή ο γνωστός συμπολίτης έμπορος ξηρών καρπών Νικόλαος Μόκιας. Η κηδεία του γίνεται το απόγευμα της Κυριακής.
Το αγγελτήριο αναγράφει:
Τον πολυαγαπημένο μας σύζυγο, πατέρα , παππού, αδελφό και θείο.
ΝΙΚΟΛΑΟ ΓΕΩΡ. ΜΟΚΙΑ
ΕΤΩΝ 95
Θανόντα κηδεύουμε την Κυριακή 8 – 2 – 2026 και ώρα 5.00 μ.μ., στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου εκ Μετσόβου Τρικάλων.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Μαρία Μόκια
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Γεώργιος Μόκιας και Ντίνα Παπαμάνθου, Ματίνα Μόκια και Νικόλαος Πέτσας, Βιβή Μόκια και Βαγγέλης Σίμος.
Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου εκ Μετσόβου Τρικάλων, την Κυριακή 8 – 2 – 2026 και ώρα 4.30μ.μ..
Ο καφές θα δοθεί στην Αίθουσα κοινωνικών εκδηλώσεων του
Α΄ Κοιμητηρίου Τρικάλων .
Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών “Παναγιώτου”