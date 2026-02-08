Κηδεύεται ο συνταξιούχος έμπορος Νικόλαος Μόκιας

Έφυγε από τη ζωή ο γνωστός συμπολίτης έμπορος ξηρών καρπών Νικόλαος Μόκιας. Η κηδεία του γίνεται το απόγευμα της Κυριακής.

Το αγγελτήριο αναγράφει:

Τον πολυαγαπημένο μας σύζυγο, πατέρα , παππού, αδελφό και θείο.

ΝΙΚΟΛΑΟ ΓΕΩΡ. ΜΟΚΙΑ

ΕΤΩΝ 95

Θανόντα κηδεύουμε την Κυριακή 8 – 2 – 2026 και ώρα 5.00 μ.μ., στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου εκ Μετσόβου Τρικάλων.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Μαρία Μόκια

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Γεώργιος Μόκιας και Ντίνα Παπαμάνθου, Ματίνα Μόκια και Νικόλαος Πέτσας, Βιβή Μόκια και Βαγγέλης Σίμος.

Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου εκ Μετσόβου Τρικάλων, την Κυριακή 8 – 2 – 2026 και ώρα 4.30μ.μ..

Ο καφές θα δοθεί στην Αίθουσα κοινωνικών εκδηλώσεων του

Α΄ Κοιμητηρίου Τρικάλων .

Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών “Παναγιώτου”