Κηδεύεται η Μελπομένη Γιαννούχου

Την πολυαγαπημένη μας μητέρα, γιαγιά και θεία

ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ ΗΛ. ΓΙΑΝΝΟΥΧΟΥ

ΕΤΩΝ 96

Θανούσα κηδεύουμε το Σάββατο 18 – 7 – 2026 και ώρα 11.00 π.μ., στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Λεπτοκαρυάς Τρικάλων.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Ελένη Γιαννούχου και Θανάσης Ράμμος, Παναγιώτα Γιαννούχου, Λάμπρος Γιαννούχος & Ελένη Γκομπαλούδη.

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Παρασκευή, Γιώργος, Ηλιάνα, Ευδοκία, Δημήτρης

Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Λεπτοκαρυάς Τρικάλων, το Σάββατο 18 – 7 – 2026 και ώρα 10.30 π.μ.

Ο καφές θα προσφερθεί στο καφενείο ΣΕΛΙΜΟΓΛΟΥ στη Λεπτοκαρυά Τρικάλων.

Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Παναγιώτου».