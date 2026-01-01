Θλίψη για τον θάνατο της 53χρονης Μαρίας Μπούγα

Σε ηλικία 53 ετών έφυγε από τη ζωή η Μαρία Μπούγα.

Η εκλιπούσα ήταν σύζυγος, μητέρα, αδελφή και θεία, ιδιαίτερα αγαπητή στους οικείους της.

Η κηδεία της θα τελεστεί την Παρασκευή 2 Ιανουαρίου 2026 και ώρα 11:00 π.μ., στον Ιερός Ναός Αγίου Κωνσταντίνου & Ελένης.

Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό στις 10:30 π.μ..

Η οικογένεια καλεί συγγενείς και φίλους να προσέλθουν και να συνοδεύσουν την εκφορά της

Την εκλιπούσα αποχαιρετούν:

Ο σύζυγος: Σωτήριος Τσίγκας

Τα παιδιά: Μάριος-Θωμάς, Νικολέτα-Ευδοκία

Η αδελφή: Ευανθία Μπούγα

Τα ανίψια και οι λοιποί συγγενείς

Σημειώνεται ότι αντί στεφάνων, η οικογένεια επιθυμεί τα χρήματα να δοθούν σε ευαγή ιδρύματα.