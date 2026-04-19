Εφυγε από τη ζωή ο Ελευθέριος Μίχος

Εφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών ο Ελευθέριος Κ. Μίχος.

Κηδεύεται τη Δευτέρα 20/4/2026 και ώρα 10.30 πμ στον Ιερό Ναό Ζωοδόχου Πηγής Σαραγίων Τρικάλων.

Παρακαλούνται οι συγγενείς και φίλοι να προσέλθουν και να συνοδεύσουν την εκφορά του.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ Σοφία

ΤΑ ΤΕΚΝΑ Παναγιώτης Μίχος, Ανδριανή Μίχου και Στέφανος Μπαμπούρης, Νικόλαο και Στυλιανή Μίχου, Κων/νος και Αναστασία Μίχου, Ιωάννης και Πωλίνα Μίχου

Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό τη Δευτέρα 20/4/2026 και ώρα 10.00 το πρωί.

Ο καφές θα δοθεί στο κατάστημα “ΟΙ ΑΚΑΚΙΕΣ”