Εφυγε από τη ζωή η Σταυρούλα Σαλαμούρα

Εφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών η συνταξιούχος δασκάλα Σταυρούλα Γεωρ. Σαλαμούρα το γένος Στραγάλη.

H κηδεία θα τελεστεί την Παρασκευή 19 – 12 – 2025 και ώρα 1.00μ.μ., στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Μαρκινιάδας Άρτας.

Παρακαλούνται οι συγγενείς και φίλοι να προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά της.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Θεοδώρα Σαλαμούρα & Βάιος Μπεχλιβάνος, Κωνσταντίνος Σαλαμούρας & Γεωργία Τσαρούχα, Παρασκευή Σαλαμούρα & Επαμεινώνδας Αγγέλης

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ Δέσποινα , Βασίλειος , Ευαγγελία , Σταυρούλα , Γεώργιος , Χαράλαμπος , Χαράλαμπος , Ραφαήλ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Μαρκινιάδας Άρτας, την Παρασκευή 19 – 12 – 2025 και ώρα 12.30μ.μ..

Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Παναγιώτου».