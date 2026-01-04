Αποδήμησε εις Κύριον ο Χρήστος Λουλές

Τον πολυαγαπημένο μας σύζυγο, πατέρα, παππού, αδελφό και θείο

ΧΡΗΣΤΟ ΙΩΑΝ. ΛΟΥΛΕ

ΕΤΩΝ 90

Θανόντα κηδεύουμε την Δευτέρα 5 – 1 – 2026 και ώρα 2.00μ.μ., στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου στο Φλαμπουρέσι Καλαμπάκας.

Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά του.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ Φανή Λουλέ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

Αθανάσιος Λουλές

Αγγελική Λουλέ και Γεώργιος Κουτελίδας

Κωνσταντίνος Λουλές και Μαρία Πλαβού

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ Σοφία Κουτελίδα, Φανή, Χρήστος, Κυριάκος

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Σημ. 1) Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου στο Φλαμπουρέσι Καλαμπάκας, την Δευτέρα 5 – 1 – 2026 και ώρα 1.30μ.μ..

2) Παράκληση της οικογενείας αντί στεφάνων τα χρήματα να προσφερθούν για την ενίσχυση του Ιερού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου στο Φλαμπουρέσι Καλαμπάκας.

Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών « Παναγιώτου » .