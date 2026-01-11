Αποδήμησε εις Κύριον ο Παναγιώτης Β. Σολωμός

Τον πολυαγαπημένο μας σύζυγο, πατέρα, αδελφό και θείο
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΒΑΣ. ΣΟΛΩΜΟ
ΣΥΝΤ/ΧΟ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΕΤΩΝ 92
Θανόντα κηδεύουμε την Δευτέρα 12 – 1 – 2026 και ώρα 11.00π.μ., στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Τρικάλων.
Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά του.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ Βασιλική Πιτυρίγκα – Σολωμού
Η ΚΟΡΗ Μαριέττα Σολωμού
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
Παρασκευή Τσιάκα
Αθηνά Τσιούτσια
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Σημ. 1) Η σορός θα μεταφερθεί στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Τρικάλων, την Δευτέρα 12 – 1 – 2026 και ώρα 10.30π.μ..
2) Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα κοινωνικών εκδηλώσεων του Α΄ Νεκροταφείου Τρικάλων .
3) Παράκληση της οικογενείας αντί στεφάνων τα χρήματα να προσφερθούν για το συσσίτιο του Ιερού Ναού Παναγίας Φανερωμένης Τρικάλων.
Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών « Παναγιώτου ».