Αποδήμησε εις Κύριον ο Παναγιώτης Β. Σολωμός

Τον πολυαγαπημένο μας σύζυγο, πατέρα, αδελφό και θείο

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΒΑΣ. ΣΟΛΩΜΟ

ΣΥΝΤ/ΧΟ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΤΩΝ 92

Θανόντα κηδεύουμε την Δευτέρα 12 – 1 – 2026 και ώρα 11.00π.μ., στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Τρικάλων.

Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά του.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ Βασιλική Πιτυρίγκα – Σολωμού

Η ΚΟΡΗ Μαριέττα Σολωμού

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ

Παρασκευή Τσιάκα

Αθηνά Τσιούτσια

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Σημ. 1) Η σορός θα μεταφερθεί στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Τρικάλων, την Δευτέρα 12 – 1 – 2026 και ώρα 10.30π.μ..

2) Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα κοινωνικών εκδηλώσεων του Α΄ Νεκροταφείου Τρικάλων .

3) Παράκληση της οικογενείας αντί στεφάνων τα χρήματα να προσφερθούν για το συσσίτιο του Ιερού Ναού Παναγίας Φανερωμένης Τρικάλων.

Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών « Παναγιώτου ».