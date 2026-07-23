Αποδήμησε εις Κύριον ο Κώστας Τασιούλης

Βαρύ πένθος έχει σκορπίσει στο Διάσελλο και στην ευρύτερη περιοχή η είδηση της απώλειας του Κώστα Τασιούλη, ο οποίος έφυγε ξαφνικά από τη ζωή σε ηλικία 71 ετών.

Ο εκλιπών ήταν ιδιαίτερα αγαπητός στην τοπική κοινωνία και η είδηση του θανάτου του προκάλεσε βαθιά θλίψη σε συγγενείς, φίλους και συγχωριανούς.

Τον αποχαιρετούν με αγάπη η σύζυγός του Ευαγγελή Τασιούλη, ο γιος του Χρήστος Τασιούλης, η νύφη του Ειρήνη Θεοδώρου, καθώς και τα αγαπημένα του εγγόνια Κωνσταντίνος, Ραφαήλ – Ευάγγελος, μαζί με όλους τους οικείους του.

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί αύριο Πέμπτη στον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στο Διάσελλο, στις 11:00 το πρωί, όπου συγγενείς, φίλοι και κάτοικοι της περιοχής θα πουν το τελευταίο «αντίο».

KriniLive.gr