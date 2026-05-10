Αποδήμησε εις Κύριον ο Ιωάννης Αλμπάνης

Τον πολυαγαπημένο μας σύζυγο, πατέρα, παππού, αδελφό και θείο

ΙΩΑΝΝΗ ΝΙΚ. ΑΛΜΠΑΝΗ

ΕΤΩΝ 80

Θανόντα κηδεύουμε τη Δευτέρα 11-5-2026 και ώρα 11.30 π.μ., από τον Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου Τρικάλων.

Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά του.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ Αικατερίνη Αλμπάνη

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Νικόλαος Αλμπάνης & Μαριάννα Καραγιάννη

Ευρυδίκη Αλμπάνη

Ο ΕΓΓΟΝΟΣ ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Σημ.1) Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου, τη Δευτέρα 11-5-2026 και ώρα 11.00 π.μ.

2) Η ταφή θα γίνει στο Β΄ Κοιμητήριο.