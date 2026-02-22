Αποδήμησε εις Κύριον ο Βησσαρίων Σπάχος

Τον πολυαγαπημένο μας αδελφό και θείο

ΒΗΣΣΑΡΗ ΜΙΧ. ΣΠΑΧΟΥ

ΕΤΩΝ 87

Θανόντα κηδεύουμε την Τρίτη 24 – 2 – 2026 και ώρα 11.00π.μ., στον Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης Τρικάλων.

Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά του.

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ Ζωή Νίστα

Σταματία Σπάχου

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ Μιχάλης, Νικόλαος, Ευθαλία και Κώστας,

Πελαγία και Σπύρος, Κυριάκος και Αγαθή,

Μιχάλης και Ιωάννα

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Σημ. 1) Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης Τρικάλων, την Τρίτη 24 – 2 – 2026 και ώρα 10.30π.μ..

2) Η ταφή θα γίνει στο Β΄ Κοιμητήριο Τρικάλων

Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών « Παναγιώτου » .