Αποδήμησε εις Κύριον ο Αθανάσιος Διβάνης

Τον πολυαγαπημένο μας πατέρα, παππού, αδελφό και θείο

ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΕΥΑΓΓ. ΔΙΒΑΝΗ

ΕΤΩΝ 99

Θανόντα κηδεύουμε την Παρασκευή 6 – 3 – 2026 και ώρα 11.00π.μ., στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Αρδανίου Τρικάλων.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Νικόλαος Διβάνης, Κωνσταντινιά Νικλήτσα – Διβάνη

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Αθανάσιος και Γεωργία, Ευάγγελος και Σπυριδούλα, Ευγενία, Φανή

ΤΟ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟ: Νικόλαος

Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Αρδανίου Τρικάλων, την Παρασκευή 6 – 3 – 2026 και ώρα 10.30π.μ..

Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Παναγιώτου».