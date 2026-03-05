Αποδήμησε εις Κύριον ο Αθανάσιος Διβάνης

Τον πολυαγαπημένο μας πατέρα, παππού, αδελφό και θείο
ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΕΥΑΓΓ. ΔΙΒΑΝΗ
ΕΤΩΝ 99
Θανόντα κηδεύουμε την Παρασκευή 6 – 3 – 2026 και ώρα 11.00π.μ., στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Αρδανίου Τρικάλων.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Νικόλαος Διβάνης, Κωνσταντινιά Νικλήτσα – Διβάνη
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Αθανάσιος και Γεωργία, Ευάγγελος και Σπυριδούλα, Ευγενία, Φανή
ΤΟ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟ: Νικόλαος
Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Αρδανίου Τρικάλων, την Παρασκευή 6 – 3 – 2026 και ώρα 10.30π.μ..
Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Παναγιώτου».