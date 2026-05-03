Αποδήμησε εις Κύριον η Μαρία Κοσμά

Η πολυαγαπημένη μητέρα και γιαγιά Μαρία Ευθ. Κοσμά, ετών 99, απεβίωσε και κηδεύεται την Κυριακή 3 Μαΐου 2026 και ώρα 11:30 π.μ., εκ του Ιερού Ναού Αγίων Αποστόλων Πέτρου & Παύλου Φαρκαδόνας Τρικάλων.

Η σορός θα μεταφερθεί στον ναό στις 11:00 π.μ. Παρακαλούνται συγγενείς και φίλοι να προσέλθουν και να συνοδεύσουν την εκφορά της.

Τα παιδιά: Αθανάσιος & Ευαγγελία Κοσμά, Γεώργιος & Βασιλική Κοσμά, Βασίλειος & Σταυρούλα Κοσμά.

Τα εγγόνια: Μαρία & Δημήτριος, Κυράτσω, Βασιλική, Κωνσταντίνα, Κωνσταντίνος & Νεκταρία, Σωτήριος, Μαρία & Εμμανουήλ, Κωνσταντίνος, Ιωάννης.

Οι λοιποί συγγενείς.

Σημειώσεις:

Η οικογένεια θα προσφέρει καφέ μετά την τελετή στο Κέντρο Δεξιώσεων «Ίριδα».