Αποδήμησε εις Κύριον η Καλλιόπη Γούλα

Σε ηλικία 73 ετών έφυγε από τη ζωή η Καλλιόπη Γούλα. Κηδεύεται το Σάββατο 25 Ιουλίου 2026 και ώρα 11:30 π.μ. στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Βροντερού Πύλης Τρικάλων.

Αφήνει πίσω της το σύζυγό της Αθανάσιο Γούλα, τα παιδιά τους Λαμπρινή Γούλα – Αντώνιο Μπιζή, Αναστάσιο Γούλα, τα εγγόνια Σωτηρία – Καλλιόπη, τον αδελφό Κων/νο Πατσιατζή ανίψια και λοιπούς συγγενείς

Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό στις 25/7/2026 και ώρα 11:00 π.μ. Η ταφή θα γίνει στο κοιμητήριο Βροντερού Πύλης Τρικάλων. Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα του Ιερού Ναού.