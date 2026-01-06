Αποδήμησε εις Κύριον η Θεοδώρα Γούλα

Την πολυαγαπημένη μας μητέρα, γιαγιά, αδελφή και θεία

ΘΕΟΔΩΡΑ ΧΡ. ΓΟΥΛΑ

ΕΤΩΝ 88

Θανούσα κηδεύουμε την Τετάρτη 7 – 1 – 2026 και ώρα 12η μεσημβρινή, στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Εκ Μετσόβου Τρικάλων.

Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά της.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

Δημήτριος Γούλας και Ιωάννα Τσίπου

Μαρία Γούλα και Νικόλαος Φασούλας

Σταματία Γούλα

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ Χρήστος , Θεοδώρα, Ελισσάβετ & Ιωάννης,

Χριστίνα & Αλέξανδρος ,

Κωνσταντίνος & Μαργαρίτα,

Γεώργιος & Κάτι, Χρήστος

ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Σημ. 1) Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Εκ Μετσόβου Τρικάλων, την Τετάρτη 7 – 1 – 2026 και ώρα 11.30π.μ..

2) Ο καφές θα προσφερθεί στην αίθουσα κοινωνικών εκδηλώσεων του 1ου Κοιμητηρίου Τρικάλων .

Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών « Παναγιώτου » .