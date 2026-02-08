Αποδήμησε εις Κύριον η Αγγελική Πελίγκου

Την πολυαγαπημένη μας μητέρα, γιαγιά, αδελφή και θεία

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΒΑΣ. ΠΕΛΙΓΚΟΥ

ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΒΕΝΔΙΣΤΑ

ΕΤΩΝ 90

Θανούσα κηδεύουμε την Δευτέρα 9 – 2 – 2026 και ώρα 4.30 μ.μ., στον Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης Τρικάλων.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Έφη Πελίγκου και Γιάννης Βαρδούλης, Λιάνα Πελίγκου και Δημήτριος Μπλαντής.

Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης Τρικάλων, την Δευτέρα 9 – 2 – 2026 και ώρα 4.00 μ.μ..

Παράκληση της οικογένειας αντί στεφάνων τα χρήματα να δοθούν στο ΣΥΛΛΟΓΟ ΓΟΝΙΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΗ ΑΣΘΕΝΕΙΑ “ΦΛΟΓΑ”

Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Παναγιώτου».