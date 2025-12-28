Απεβίωσε σε ηλικία 46 χρονών η Αικατερίνη Τζουρτζιώτη

Σε ηλικία 46 ετών έφυγε από τη ζωή η Αικατερίνη Τζουρτζιώτη.

Κηδεύεται την Κυριακή 28 Δεκεμβρίου 2025 και ώρα 16:00 μ.μ. στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου Αγίας Μονής Τρικάλων.

Αφήνει πίσω της τους γονείς της Δημήτρη – Ζωή Τζουρτζιώτη, τα αδέλφια της Χρήστο Τζουρτζιώτη – Δήμητρα Γκίκα, τα ανίψια Κων/νο – Δημήτρη – Δημήτρη και λοιπούς συγγενείς.

Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό στις 28/12/2025 και ώρα 15:30 μ.μ.

Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα του Ιερού Ναού.

Αντί στεφάνων τα χρήματα θα δοθούν για φιλανθρωπικούς σκοπούς.