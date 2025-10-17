Απεβίωσε ο Χρήστος Παλαιοκώστας

Eφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών ο Χρήστος Νικ. Παλαιοκώστας.
Η κηδεία θα τελεστεί σήμερα Παρασκευή 17 – 10 – 2025 και ώρα 3.00μ.μ., στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου Αγίας Μονής Τρικάλων.
Παρακαλούνται οι συγγενείς και φίλοι να προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά του.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ Ελένη Ντίνα
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Βάσω Παλαιοκώστα & Γιώργος Μπέης, Νικόλαος Παλαιοκώστας & Πελαγία Ναθαναηλίδου
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ Ελευθερία & Γιώργος, Νικόλαος, Ευαγγελία & Χάρης, Χρήστος, Ραφαέλα
ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ Ιωάννης, Νεφέλη
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου Αγίας Μονής Τρικάλων, την Παρασκευή 17 – 10 – 2025 και ώρα 2.30μ.μ..
Ο καφές θα προσφερθεί στην αίθουσα κοινωνικών εκδηλώσεων του Ιερού Ναού Αγίου Αθανασίου Αγίας Μονής.
Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Παναγιώτου».