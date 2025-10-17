Απεβίωσε ο Χρήστος Παλαιοκώστας

Eφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών ο Χρήστος Νικ. Παλαιοκώστας.

Η κηδεία θα τελεστεί σήμερα Παρασκευή 17 – 10 – 2025 και ώρα 3.00μ.μ., στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου Αγίας Μονής Τρικάλων.

Παρακαλούνται οι συγγενείς και φίλοι να προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά του.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ Ελένη Ντίνα

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Βάσω Παλαιοκώστα & Γιώργος Μπέης, Νικόλαος Παλαιοκώστας & Πελαγία Ναθαναηλίδου

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ Ελευθερία & Γιώργος, Νικόλαος, Ευαγγελία & Χάρης, Χρήστος, Ραφαέλα

ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ Ιωάννης, Νεφέλη

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου Αγίας Μονής Τρικάλων, την Παρασκευή 17 – 10 – 2025 και ώρα 2.30μ.μ..

Ο καφές θα προσφερθεί στην αίθουσα κοινωνικών εκδηλώσεων του Ιερού Ναού Αγίου Αθανασίου Αγίας Μονής.

Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Παναγιώτου».