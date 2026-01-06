Απεβίωσε ο συνταξιούχος δάσκαλος Ιωάννης Κομματάς

Τον πολυαγαπημένο μας σύζυγο, πατέρα, παππού και θείο

ΙΩΑΝΝΗ ΘΩΜ. ΚΟΜΜΑΤΑ

ΣΥΝΤ/ΧΟ ΔΑΣΚΑΛΟ

ΕΤΩΝ 89

Θανόντα κηδεύουμε την Τετάρτη 7 – 1 – 2026 και ώρα 2.00μ.μ., στον Ιερό Ναό Τιμίων Ταξιαρχών Μουριάς Τρικάλων.

Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά του.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ Στέλλα Κομματά

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Θωμάς Κομματάς και Ελένη Μισιάκα

Στυλιανός Κομματάς

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ Στυλιανή, Ιωάννης, Αθανασία, Φίλιππος

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Σημ. Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Τιμίων Ταξιαρχών Μουριάς Τρικάλων, την Τετάρτη 7 – 1 – 2026 και ώρα 1.30μ.μ..

Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών « Παναγιώτου » .