Απεβίωσε ο συνταξιούχος δάσκαλος Ιωάννης Κομματάς

Τον πολυαγαπημένο μας σύζυγο, πατέρα, παππού και θείο
ΙΩΑΝΝΗ ΘΩΜ. ΚΟΜΜΑΤΑ
ΣΥΝΤ/ΧΟ ΔΑΣΚΑΛΟ
ΕΤΩΝ 89
Θανόντα κηδεύουμε την Τετάρτη 7 – 1 – 2026 και ώρα 2.00μ.μ., στον Ιερό Ναό Τιμίων Ταξιαρχών Μουριάς Τρικάλων.
Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά του.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ Στέλλα Κομματά
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Θωμάς Κομματάς και Ελένη Μισιάκα
Στυλιανός Κομματάς
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ Στυλιανή, Ιωάννης, Αθανασία, Φίλιππος
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Σημ. Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Τιμίων Ταξιαρχών Μουριάς Τρικάλων, την Τετάρτη 7 – 1 – 2026 και ώρα 1.30μ.μ..
Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών « Παναγιώτου » .