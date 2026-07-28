Απεβίωσε ο Νικόλαος Κανίστρας

Τον πολυαγαπημένο μας σύζυγο, πατέρα, παππού, αδελφό και θείο
ΝΙΚΟΛΑΟ ΑΧΙΛ. ΚΑΝΙΣΤΡΑ
ΕΤΩΝ 77
Θανόντα κηδεύουμε την Τετάρτη 29 – 7 – 2026 και ώρα 11.00π.μ., στον Ιερό Ναό Τιμίων Ταξιαρχών Μουριάς Τρικάλων.
Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά του.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ Ελένη Κανίστρα
Ο ΓΙΟΣ Κωνσταντίνος Κανίστρας
Ο ΕΓΓΟΝΟΣ Γιώργος
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Σημ. Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Τιμίων Ταξιαρχών Μουριάς Τρικάλων, την Τετάρτη 29 – 7 – 2026 και ώρα 10.30π.μ..
Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών « Παναγιώτου » .