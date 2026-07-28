Απεβίωσε ο Νικόλαος Κανίστρας

Τον πολυαγαπημένο μας σύζυγο, πατέρα, παππού, αδελφό και θείο

ΝΙΚΟΛΑΟ ΑΧΙΛ. ΚΑΝΙΣΤΡΑ

ΕΤΩΝ 77

Θανόντα κηδεύουμε την Τετάρτη 29 – 7 – 2026 και ώρα 11.00π.μ., στον Ιερό Ναό Τιμίων Ταξιαρχών Μουριάς Τρικάλων.

Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά του.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ Ελένη Κανίστρα

Ο ΓΙΟΣ Κωνσταντίνος Κανίστρας

Ο ΕΓΓΟΝΟΣ Γιώργος

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Σημ. Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Τιμίων Ταξιαρχών Μουριάς Τρικάλων, την Τετάρτη 29 – 7 – 2026 και ώρα 10.30π.μ..

Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών « Παναγιώτου » .