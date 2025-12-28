Απεβίωσε ο Κωνσταντίνος Μπραχάλας

Τον πολυαγαπημένο μας σύζυγο, πατέρα, παππού, αδελφό και θείο

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΣΩΤ. ΜΠΡΑΧΑΛΑ ΕΤΩΝ 79

Θανόντα κηδεύουμε την Κυριακή 28 – 12 – 2025 και ώρα

4.00μ.μ., στον Ιερό Ναό Ζωοδόχου Πηγής Σαραγιών Τρικάλων.

Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να προσέλθουν και

συνοδεύσουν την εκφορά του.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ Στέλλα Μπραχάλα

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Κυριακή Μπραχάλα και Δημήτριος Δαλαμάγκας

Ευαγγελία Μπραχάλα και Κωνσταντίνος Κασιώλας

Μαρίνα Μπραχάλα και Ελευθέριος Πούλιος

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Σημ. 1) Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Ζωοδόχου Πηγής

Σαραγιών Τρικάλων, την Κυριακή 28 – 12 – 2025 και ώρα

3.30μ.μ..

2) Ο καφές θα προσφερθεί στην αίθουσα κοινωνικών

εκδηλώσεων του Ιερού Ναού Ζωοδόχου Πηγής Σαραγιών

Τρικάλων.

Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών « Παναγιώτου » .