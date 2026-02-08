Απεβίωσε ο Δημήτριος Ντέντες

Εφυγε από τη ζωή σε ηλικία 88 ετών ο Δημήτριος Λαζ. Ντέντες.

Η κηδεία θα τελεστεί τη Δευτέρα 9 – 2 – 2026 και ώρα 1.00μ.μ., στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου εκ Μετσόβου Τρικάλων.

Παρακαλούνται οι συγγενείς και φίλοι να προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά του.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ Μαριάννα Ντέντε

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Ζωή Ντέντε

Ηλίας και Κατερίνα Ντέντε

Χρήστος και Βαρβάρα Ντέντε

ΟΙ ΕΓΓΟΝΕΣ Άννα Μαρία, Ραφαέλα

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου εκ Μετσόβου Τρικάλων, την Δευτέρα 9 – 2 – 2026 και ώρα 12.30μ.μ..

Ο καφές θα δοθεί στην Αίθουσα κοινωνικών εκδηλώσεων του Α΄ Κοιμητηρίου Τρικάλων.

Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Παναγιώτου».