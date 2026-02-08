Απεβίωσε ο Δημήτριος Ντέντες

Εφυγε από τη ζωή σε ηλικία 88 ετών ο Δημήτριος Λαζ. Ντέντες.
Η κηδεία θα τελεστεί τη Δευτέρα 9 – 2 – 2026 και ώρα 1.00μ.μ., στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου εκ Μετσόβου Τρικάλων.
Παρακαλούνται οι συγγενείς και φίλοι να προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά του.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ Μαριάννα Ντέντε
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Ζωή Ντέντε
Ηλίας και Κατερίνα Ντέντε
Χρήστος και Βαρβάρα Ντέντε
ΟΙ ΕΓΓΟΝΕΣ Άννα Μαρία, Ραφαέλα
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου εκ Μετσόβου Τρικάλων, την Δευτέρα 9 – 2 – 2026 και ώρα 12.30μ.μ..
Ο καφές θα δοθεί στην Αίθουσα κοινωνικών εκδηλώσεων του Α΄ Κοιμητηρίου Τρικάλων.
Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Παναγιώτου».