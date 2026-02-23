Απεβίωσε ο Βασίλειος Ευσταθίου

Εφυγε από τη ζωή σε ηλικία 77 ετών ο Βασίλειος Ευσταθίου
Θανόντα κηδεύουμε την ΤΡΙΤΗ 24-02-2026 και ώρα 11:00 π.μ. από τον ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ ΣΤΟ ΜΟΥΡΓΚΑΝΙ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ.
Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να προσέλθουν και να συνοδεύσουν την εκφορά του.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ
ΤΑ ΤΕΚΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ
ΦΑΝΗ ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΗΚΟΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΣΗΜ: Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΜΕΤΑΦΕΡΘΕΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΣΤΙΣ 10:30 π.μ.
Ο καφές θα δοθεί στο εστιατόριο ΤΣΙΚΑΡΗΣ
ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ : αντί στεφάνων , τα χρήματα να δοθούν στο σύλλογο παιδιών με νεοπλασματική ασθένεια ¨Η ΦΛΟΓΑ¨