Απεβίωσε ο Βασίλειος Ευσταθίου

Εφυγε από τη ζωή σε ηλικία 77 ετών ο Βασίλειος Ευσταθίου

Θανόντα κηδεύουμε την ΤΡΙΤΗ 24-02-2026 και ώρα 11:00 π.μ. από τον ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ ΣΤΟ ΜΟΥΡΓΚΑΝΙ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ.

Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να προσέλθουν και να συνοδεύσουν την εκφορά του.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

ΤΑ ΤΕΚΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

ΦΑΝΗ ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΗΚΟΣ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΣΗΜ: Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΜΕΤΑΦΕΡΘΕΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΣΤΙΣ 10:30 π.μ.

Ο καφές θα δοθεί στο εστιατόριο ΤΣΙΚΑΡΗΣ

ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ : αντί στεφάνων , τα χρήματα να δοθούν στο σύλλογο παιδιών με νεοπλασματική ασθένεια ¨Η ΦΛΟΓΑ¨