Απεβίωσε και κηδεύεται σήμερα ο Αθανάσιος Γιαννούσιος

Εφυγε από τη ζωή σε ηλικία 85 ετών ο Αθανάσιος Βασ. Γιαννούσιος.

Κηδεύεται σήμερα Δευτέρα 27 – 4 – 2026 και ώρα 6.30μ.μ., στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου εκ Μετσόβου Τρικάλων.

Παρακαλούνται οι συγγενείς και φίλοι να προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά του.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ Ευαγγελή Γιαννούσιου

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Ιωάννης Γιαννούσιος και Ασπασία Παπαθανασίου

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ Ευαγγελία, Αθανάσιος και Κωνσταντίνα

ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου εκ Μετσόβου Τρικάλων, την Δευτέρα 27 – 4 – 2026 και ώρα 6.00μ.μ..

Ο καφές θα δοθεί στην Αίθουσα κοινωνικών εκδηλώσεων του Α΄ Κοιμητηρίου Τρικάλων .

Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Παναγιώτου».