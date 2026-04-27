Απεβίωσε και κηδεύεται σήμερα ο Αθανάσιος Γιαννούσιος

Εφυγε από τη ζωή σε ηλικία 85 ετών ο Αθανάσιος Βασ. Γιαννούσιος.
Κηδεύεται σήμερα Δευτέρα 27 – 4 – 2026 και ώρα 6.30μ.μ., στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου εκ Μετσόβου Τρικάλων.
Παρακαλούνται οι συγγενείς και φίλοι να προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά του.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ Ευαγγελή Γιαννούσιου
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Ιωάννης Γιαννούσιος και Ασπασία Παπαθανασίου
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ Ευαγγελία, Αθανάσιος και Κωνσταντίνα
ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου εκ Μετσόβου Τρικάλων, την Δευτέρα 27 – 4 – 2026 και ώρα 6.00μ.μ..
Ο καφές θα δοθεί στην Αίθουσα κοινωνικών εκδηλώσεων του Α΄ Κοιμητηρίου Τρικάλων .
Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Παναγιώτου».