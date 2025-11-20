Απεβίωσε η Παναγιώτα Σκαρλέα

Σε ηλικία 79 ετών έφυγε από τη ζωή η Παναγιώτα Σκαρλέα.

Η κηδεία θα τελεστεί την Παρασκευή 21-11-2025 και ώρα 14:30 μμ στον Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης Μεγάλου Κεφαλοβρύσου Τρικάλων.

Παρακαλούνται οι συγγενείς και φίλοι να προσέλθουν για να συνοδεύσουν την εκφορά αυτής

ΤΑ ΤΕΚΝΑ

Δήμητρα Σκαρλέα και Ευάγγελος Ζυγάκης

Κωνσταντίνος Σκαρλέας και Μαρία Κατσαρού

Χρήστος Σκαρλέας και Θωμαϊ Τσαντούλα

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ

Δέσποινα,

Παναγιώτα,

Απόστολος,

Νικόλαος-Ραφαήλ,

Απόστολος

Ο ΑΔΕΡΦΟΣ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΜΕΤΑΦΕΡΘΕΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ 21-11-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 14:00ΜΜ