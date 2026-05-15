Απεβίωσε η Ευαγγελία Σβάνα το γένος Μπατάλα

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών η Ευαγγελία Σβάνα το γένος Μπατάλα.
Kηδεύεται το Σάββατο 16 – 5 – 2026 και ώρα 12.30μ.μ., στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής Τρικάλων.
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ Γεώργιος Σβάνας
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Μαρία Σβάνα και Λευτέρης Ασπρούδης, Δήμητρα Σβάνα και Απόστολος Μπλέκας
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ Ελένη, Γιώργος, Γιάννης, Ευαγγελία
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Σημ. 1) Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής Τρικάλων, το Σάββατο 16 – 5 – 2026 και ώρα 12η μεσημβρινή.
2) Ο καφές θα προσφερθεί στην Αίθουσα κοινωνικών εκδηλώσεων του Α΄ Κοιμητηρίου Τρικάλων.
Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Παναγιώτου» .