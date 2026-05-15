Απεβίωσε η Ευαγγελία Σβάνα το γένος Μπατάλα

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών η Ευαγγελία Σβάνα το γένος Μπατάλα.

Kηδεύεται το Σάββατο 16 – 5 – 2026 και ώρα 12.30μ.μ., στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής Τρικάλων.

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ Γεώργιος Σβάνας

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Μαρία Σβάνα και Λευτέρης Ασπρούδης, Δήμητρα Σβάνα και Απόστολος Μπλέκας

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ Ελένη, Γιώργος, Γιάννης, Ευαγγελία

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Σημ. 1) Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής Τρικάλων, το Σάββατο 16 – 5 – 2026 και ώρα 12η μεσημβρινή.

2) Ο καφές θα προσφερθεί στην Αίθουσα κοινωνικών εκδηλώσεων του Α΄ Κοιμητηρίου Τρικάλων.

Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Παναγιώτου» .