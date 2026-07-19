Απεβίωσε η Ανδρομάχη Μπαταγιάννη

Eφυγε από τη ζωή σε ηλικία 95 ετών η Ανδρομάχης Μπατογιάννη. Η κηδεία της θα τελεστεί την Δευτέρα 20/7/2026 και ώρα 10.30 π.μ. στον Ιερό Ναό Αγίου Κων/νου & Ελένης Τρικάλων.
Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά της.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ-Νικόλαος Μπαταγιάννης & Αργυρή Ματζούρη
Ζωγραφούλα Μπαταγιάννη & Δημήτριος Σακελαρίου
ΤΑΕΓΓΟΝΙΑ-Παναγιώτης, Δήμητρα, Αθανάσιος, Ευγενία
Τα δισέγγονα, Τα ανήψια, οι λοιποι συγγενείς.
Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό ώρα 10.00 π.μ.
Την τελετή Επιμελείται το Γραφείο Μ. Βράντζα-Σ. Καλογιάννης