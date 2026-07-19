Απεβίωσε η Ανδρομάχη Μπαταγιάννη

Eφυγε από τη ζωή σε ηλικία 95 ετών η Ανδρομάχης Μπατογιάννη. Η κηδεία της θα τελεστεί την Δευτέρα 20/7/2026 και ώρα 10.30 π.μ. στον Ιερό Ναό Αγίου Κων/νου & Ελένης Τρικάλων.

Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά της.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ-Νικόλαος Μπαταγιάννης & Αργυρή Ματζούρη

Ζωγραφούλα Μπαταγιάννη & Δημήτριος Σακελαρίου

ΤΑΕΓΓΟΝΙΑ-Παναγιώτης, Δήμητρα, Αθανάσιος, Ευγενία

Τα δισέγγονα, Τα ανήψια, οι λοιποι συγγενείς.

Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό ώρα 10.00 π.μ.

Την τελετή Επιμελείται το Γραφείο Μ. Βράντζα-Σ. Καλογιάννης







