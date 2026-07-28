Απεβίωσε εις Κύριον ο Ευάγγελος Δημουλάς

Τον πολυαγαπημένο μας πατέρα, παππού, αδελφό και θείο

ΕΥΑΓΓΕΛΟ ΦΩΤ. ΔΗΜΟΥΛΑ

ΕΤΩΝ 96

Θανόντα κηδεύουμε την Τετάρτη 29 – 7 – 2026 και ώρα 11.00π.μ., στον Ιερό Ναό Παναγίας Φανερωμένης στο Λιόπρασο Τρικάλων.

Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά του.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Νίκος Δημουλάς και Χρυσή Τσιμπονάκη, Γιώργος Δημουλάς και Μαριάννα Αμπατζίδου

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Μυρτώ και Γιώργος, Εύα, Βαγγέλης και Βάνα

ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝ: Άρης, Δάφνη

Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Παναγίας Φανερωμένης στο Λιόπρασο Τρικάλων, την Τετάρτη 29 – 7 – 2026 και ώρα 10.30π.μ..

Ο καφές θα προσφερθεί στο καφενείο του χωριού.

Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Παναγιώτου».