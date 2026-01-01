Έφυγε από τη ζωή ο 58χρονος Νικόλαος Κοτσιλιάνος

Τον πολυαγαπημένο μας Σύζυγο, Πατέρα, Γιό, Αδελφό και Θείο
ΝΙΚΟΛΑΟ ΚΟΤΣΙΛΙΑΝΟ ΕΤΩΝ 58
Θανόντα κηδεύουμε την Παρασκευή 02 – 01 – 2026 και ώρα 11:00 π.μ. από τον Ιερό Ναό Οσίων Μετεωριτών Πατέρων Καλαμπάκας.
Καλούμε τους συγγενείς και φίλους να προσέλθουν και να συνοδεύσουν την εκφορά του.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Μαρία Μέκρα
ΤΑ ΤΕΚΝΑ: Ιωάννης, Ευαγγελία
Η ΜΗΤΕΡΑ: Ευαγγελία Κοτσιλιάνου
Ο ΑΔΕΛΦΟΣ: Δημήτριος Κοτσιλιάνος
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΣΗΜ: Η Σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Οσίων Μετεωριτών Πατέρων Καλαμπάκας, την Παρασκευή 02 – 01 – 2026 και ώρα 10:30 π.μ.