Έφυγε από τη ζωή ο 27χρονος Αλέξανδρος Αλεξίου

Τον πολυαγαπημένο μας γιό, αδελφό και θείο

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΝΙΚ. ΑΛΕΞΙΟΥ

ΕΤΩΝ 27

Θανόντα κηδεύουμε την Παρασκευή 6 – 2 – 2026 και ώρα 2.00μ.μ., στον Ιερό Ναό Αγίων Αναργύρων Γλίνους Τρικάλων.

Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά του.

ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ Νικόλαος Αλεξίου και Γεωργία Μπότα

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ Χρήστος και Ναταλία Αλεξίου

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ Νικόλαος, Ραφαήλ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Σημ. 1) Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Αγίων Αναργύρων Γλίνους Τρικάλων, την Παρασκευή 6 – 2 – 2026 και ώρα 1.30μ.μ..

2) Ο καφές θα προσφερθεί στον προαύλιο χώρο του Ιερού Ναού καθώς επίσης και στην έξοδο του κοιμητηρίου μετά την ταφή.

Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών « Παναγιώτου » .