Έφυγε από τη ζωή ο Χρήστος Τόλιας

Τον πολυαγαπημένο μας σύζυγο , πατέρα , αδελφό και θείο

ΧΡΗΣΤΟ ΙΩΑΝ. ΤΟΛΙΑ

ΕΤΩΝ 86

Θανόντα κηδεύουμε την Κυριακή 14 – 12 – 2025 και ώρα 3.00μ.μ., στον Ιερό Ναό Παναγίας Φανερωμένης Τρικάλων.

Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά του .

Η ΣΥΖΥΓΟΣ Πόπη Τόλια

ΟΙ ΚΟΡΕΣ

Λίτσα Τόλια

Ρούλα Τόλια

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕ ΝΕΙΣ

Σημ. 1) Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Παναγίας Φανερωμένης , την Κυριακή 14 – 12 – 2025 και ώρα 2.30μ.μ.

2) Παράκληση της οικογένειας , αντί στεφάνων , τα χρήματα να δοθούν στην Τράπεζα Αγάπης του Ιερού Ναού Παναγία Φανερωμένη

.3) Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα κοινωνικών εκδηλώσεων του Α΄ Νεκροταφείου Τρικάλων

.Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών « Παναγιώτου »