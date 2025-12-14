Έφυγε από τη ζωή ο Χρήστος Τόλιας

Τον πολυαγαπημένο μας σύζυγο , πατέρα , αδελφό και θείο
ΧΡΗΣΤΟ ΙΩΑΝ. ΤΟΛΙΑ
ΕΤΩΝ 86
Θανόντα κηδεύουμε την Κυριακή 14 – 12 – 2025 και ώρα 3.00μ.μ., στον Ιερό Ναό Παναγίας Φανερωμένης Τρικάλων.
Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά του .
Η ΣΥΖΥΓΟΣ Πόπη Τόλια
ΟΙ ΚΟΡΕΣ
Λίτσα Τόλια
Ρούλα Τόλια
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕ ΝΕΙΣ
Σημ. 1) Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Παναγίας Φανερωμένης , την Κυριακή 14 – 12 – 2025 και ώρα 2.30μ.μ.
2) Παράκληση της οικογένειας , αντί στεφάνων , τα χρήματα να δοθούν στην Τράπεζα Αγάπης του Ιερού Ναού Παναγία Φανερωμένη
.3) Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα κοινωνικών εκδηλώσεων του Α΄ Νεκροταφείου Τρικάλων
.Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών « Παναγιώτου »