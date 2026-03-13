Έφυγε από τη ζωή ο Σωκράτης Ντακούλας



Τον πολυαγαπημένο μας σύζυγο, πατέρα, παππού, αδελφό και θείο

ΣΩΚΡΑΤΗ ΝΤΑΚΟΥΛΑ ΕΤΩΝ 81

Κηδεύουμε σήμερα Παρασκευή 13 Μαρτίου 2026 & ώρα 16:00 μ.μ.

στον Ιερό Ναό Γεννήσεως της Θεοτόκου Γοργογυρίου Τρικάλων.

Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους όπως προσέλθουν και συνοδεύσουν

την εκφορά του.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Μαρία

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Μιχάλης Ντακούλας και Μαρία Τσιούκα,

Βασίλης Ντακούλας

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Κατερίνα, Μαριάννα

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ, ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΣΗΜ. Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό την Πέμπτη

13 Μαρτίου 2026 και ώρα 15:30 μ.μ.