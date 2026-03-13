Έφυγε από τη ζωή ο Σωκράτης Ντακούλας

Τον πολυαγαπημένο μας σύζυγο, πατέρα, παππού, αδελφό και θείο
ΣΩΚΡΑΤΗ ΝΤΑΚΟΥΛΑ ΕΤΩΝ 81
Κηδεύουμε σήμερα Παρασκευή 13 Μαρτίου 2026 & ώρα 16:00 μ.μ.
στον Ιερό Ναό Γεννήσεως της Θεοτόκου Γοργογυρίου Τρικάλων.
Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους όπως προσέλθουν και συνοδεύσουν
την εκφορά του.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Μαρία
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Μιχάλης Ντακούλας και Μαρία Τσιούκα,
Βασίλης Ντακούλας
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Κατερίνα, Μαριάννα
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ, ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΣΗΜ. Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό την Πέμπτη
13 Μαρτίου 2026 και ώρα 15:30 μ.μ.