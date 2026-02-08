Έφυγε από τη ζωή ο συνταξιούχος αστυνομικός Αθανάσιος Ματρακούκας

Στα 74 του χρόνια απεβίωσε ο Αθανάσιος Ματρακούκας, συνταξιούχος αστυνομικός.
Κηδεύεται την Δευτέρα 9 – 2 – 2026 και ώρα 12η μεσημβρινή , στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Τρικάλων.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ Παναγιώτα Κυρατλίδου
Η ΚΟΡΗ Γεωργία – Μαρία Ματρακούκα
Η ΠΕΘΕΡΑ Μυροφόρα Τιμιάδου
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Σημ. 1) Η σορός θα μεταφερθεί στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Τρικάλων, την Δευτέρα 9 – 2 – 2026 και ώρα 11.30π.μ..
2) Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα κοινωνικών εκδηλώσεων του Α΄ Νεκροταφείου Τρικάλων .
Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών « Παναγιώτου » .