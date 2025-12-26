Έφυγε από τη ζωή ο σμήναρχος ε.α. Γεώργιος Ράγγος

Τον πολυαγαπημένο μας πατέρα, παππού, αδελφό και θείο

ΓΕΩΡΓΙΟ ΒΑΪΟΥ ΡΑΓΓΟ ΣΜΗΝΑΡΧΟ Ε.Α. ΕΤΩΝ 90

Θανόντα κηδεύουμε το Σάββατο 27 – 12 – 2025 και ώρα

12.30μ.μ., στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Ζάρκου Τρικάλων.

Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να προσέλθουν και

συνοδεύσουν την εκφορά του.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Θεόδωρος και Αικατερίνη

Μάνος και Έφη

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ Έλενα, Γιώργος, Χρήστος, Κατερίνα

Η ΑΔΕΛΦΗ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Σημ. 1) Η σορός θα μεταφερθεί Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου

Ζάρκου Τρικάλων, το Σάββατο 27 – 12 – 2025 και ώρα 12 η

μεσημβρινή.

2) Ο καφές θα προσφερθεί στο κατάστημα το ΕΞΟΧΙΚΟ στο

Ζάρκο Τρικάλων.

Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών « Παναγιώτου » .