Πέθανε ο δεξιοτέχνης του κλαρίνου Σπύρος Αναστασίου

Τον πολυαγαπημένο μας πατέρα, παππού, αδερφό και θείο

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

ΕΤΩΝ 92

Θανόντα κηδεύουμε την Κυριακή 26 Ιουλίου 2026 και ώρα 18:00

στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου εκ Μετσόβου Τρικάλων.

Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να προσέλθουν

και να συνοδεύσουν την εκφορά αυτού.

ΤΑ ΤΕΚΝΑ :

ΓΕΩΡΓΙΑ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΟΥΣΙΟΣ,

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ & ΕΥΘΥΜΙΑ ΛΙΑΓΚΟΥΜΗ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ :

ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΟΥΣΙΟΥ,

ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΟΥΣΙΟΣ & ΕΛΕΝΗ ΣΤΕΡΓΙΟΥ,

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΟΥΣΙΟΣ & ΟΛΓΑ ΑΓΡΑΦΙΩΤΗ,

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ,

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ

ΤΑ ΤΡΙΣΕΓΓΟΝΑ

ΤΑ ΑΔΕΡΦΙΑ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ

ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Σημ. 1) Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό

Αγίου Νικολάου εκ Μετσόβου στις 17:30 π.μ.

Σημ. 2) Η ταφή θα γίνει στο Ά Κοιμητήριο Τρικάλων