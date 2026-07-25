Πέθανε ο δεξιοτέχνης του κλαρίνου Σπύρος Αναστασίου

Τον πολυαγαπημένο μας πατέρα, παππού, αδερφό και θείο
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΕΤΩΝ 92
Θανόντα κηδεύουμε την Κυριακή 26 Ιουλίου 2026 και ώρα 18:00
στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου εκ Μετσόβου Τρικάλων.
Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να προσέλθουν
και να συνοδεύσουν την εκφορά αυτού.
ΤΑ ΤΕΚΝΑ :
ΓΕΩΡΓΙΑ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΟΥΣΙΟΣ,
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ & ΕΥΘΥΜΙΑ ΛΙΑΓΚΟΥΜΗ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ :
ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΟΥΣΙΟΥ,
ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΟΥΣΙΟΣ & ΕΛΕΝΗ ΣΤΕΡΓΙΟΥ,
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΟΥΣΙΟΣ & ΟΛΓΑ ΑΓΡΑΦΙΩΤΗ,
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ,
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ
ΤΑ ΤΡΙΣΕΓΓΟΝΑ
ΤΑ ΑΔΕΡΦΙΑ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ
ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Σημ. 1) Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό
Αγίου Νικολάου εκ Μετσόβου στις 17:30 π.μ.
Σημ. 2) Η ταφή θα γίνει στο Ά Κοιμητήριο Τρικάλων