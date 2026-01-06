Έφυγε από τη ζωή ο Αθανάσιος Μπαρούτας

Τον πολυαγαπημένο μας πατέρα, παππού, αδελφό και θείο

ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΕΥΑΓΓ. ΜΠΑΡΟΥΤΑ

ΣΥΝΤ/ΧΟ ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΟ

ΕΤΩΝ 86

Θανόντα κηδεύουμε την Τετάρτη 7 – 1 – 2026 και ώρα 3.00μ.μ., στον Ιερό Ναό Παναγίας Φανερωμένης Τρικάλων.

Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά του.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

Ευαγγελία Μπαρούτα και Θωμάς Τρίγκας

Παναγιώτα Μπαρούτα και Σπύρος Ρούμπος

Χαρούλα Μπαρούτα

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ

Δημήτρης & Μαρία, Αθανάσιος & Δήμητρα,

Θοδωρής

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Σημ. 1) Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Παναγίας Φανερωμένης Τρικάλων, την Τετάρτη 7 – 1 – 2026 και ώρα 2.30μ.μ..

2) Ο καφές θα προσφερθεί στην Αίθουσα κοινωνικών εκδηλώσεων του Α΄ Νεκροταφείου Τρικάλων .

Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών « Παναγιώτου ».